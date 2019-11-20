2019-11-20T09:15:32+03:00
Общество

Некоторые пункты отдыха сотрудников УРТ находятся в ужасном состоянии

Иллюстрирующие это положение дел фотографии появились в социальных сетях
Иван АНТОНОВ
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Такое ощущение, что здесь обитают маргинальные элементы. Диспетчерская на улице Строителей. Фото: Яндекс.РайонТакое ощущение, что здесь обитают маргинальные элементы. Диспетчерская на улице Строителей. Фото: Яндекс.Район
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В разделе Яндекс.Район появились фото конечных пунктов некоторых муниципальных маршрутов Рязани. Их автор подчеркивает, не смотря на победные реляции властей об открытии пункта отдыха для водителей и кондукторов автобусов у гипермаркета «Глобус» и восстановлении диспетчерской на остановке «Новоселов 60», состояние других удручает. Это относится к помещениям на Качевской улице, остановке «Комбайновый завод», улице Строителей и в Поселке Мехзавода.

«Проверка проводилась еще весной, но никто даже и пальцем не пошевелил до тех пор, пока работники УРТ и Автоколонны не поняли, что только они сами смогут отстоять свое право на достойные условия труда», - пишет автор поста. Затем он задает далеко не риторический в конкретном случае вопрос: «Нужно ли с этим мириться?».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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