Некоторые пункты отдыха сотрудников УРТ находятся в ужасном состоянии
В разделе Яндекс.Район появились фото конечных пунктов некоторых муниципальных маршрутов Рязани. Их автор подчеркивает, не смотря на победные реляции властей об открытии пункта отдыха для водителей и кондукторов автобусов у гипермаркета «Глобус» и восстановлении диспетчерской на остановке «Новоселов 60», состояние других удручает. Это относится к помещениям на Качевской улице, остановке «Комбайновый завод», улице Строителей и в Поселке Мехзавода.
«Проверка проводилась еще весной, но никто даже и пальцем не пошевелил до тех пор, пока работники УРТ и Автоколонны не поняли, что только они сами смогут отстоять свое право на достойные условия труда», - пишет автор поста. Затем он задает далеко не риторический в конкретном случае вопрос: «Нужно ли с этим мириться?».
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ИСТОЧНИК KP.RU