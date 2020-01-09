ТОП 10 побед ОКБ, которые изменили жизнь рязанских пациентов в 2019 году

Рязанский минздрав рассказал о десяти победах Областной клинической больницы, которые изменили жизнь пациентов в 2019 году.

1 - НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

В прошлом году ОКБ получила ангиограф и компьютерный томограф. Комплектация ангиографа позволяет выполнять все сложные вмешательства, включая диагностические операции на сосудах сердца, головного мозга, операции при аневризмах. Томограф - максимально точно показывает подробный, цветной снимок сканируемого органа.

2 - РЕКОНСТРУКЦИЯ РЕАНИМАЦИОННЫХ ОТДЕЛЕНИЙ

Чтобы соответствовать всем современным требованиям, в ОКБ переконструировали систему реанимаций. Сейчас в больнице используют 12 реанимационных коек, чтобы пациенты получали более быструю и квалифицированную помощь при инфарктах, инсультах, а также после обширных операций. Новый реанимационный комплекс вместе с уже установленным оборудованием спасет в полтора раза больше жизней в 2020 году, уверены в министерстве.

3 - КОНЦЕПЦИЯ «7П - МЕДИЦИНА»

Система работы с пациентами, которая предполагает индивидуальный подход и контроль здоровья пациентов не только на приеме у врача, но и на расстоянии. Профилактику рисков заболеваний сахарным диабетом, онкологией и болезней системы кровообращения в поликлинике ОКБ проводят при помощи генетических тестов. Они позволяют обнаружить болезнь до ее появления.

4 - ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ УСЛУГ

В 2019 году ОКБ получила сертификат ISO 9001:2015. Он подтверждает, что система управления в больнице отвечает международным нормам. После внедрения системы качества в больнице - сведены к минимуму риски падений пациентов, неправильного переливания крови, неверных инъекций и другие ошибки, которые встречаются в работе клиник.

Фото: Архив "КП".

5 - ПОДГОТОВКА КАДРОВ

В 2019 году продолжился совместный проект РязГМУ и ОКБ по подготовке лучших студентов к работе в практическом здравоохранении. Клуб хирургов, который действует в вузе, готовит специалистов высокого уровня. Студенты выполняют сложные операции в учебной операционной, готовясь стать высококлассными хирургами.

6 - НАУЧНАЯ РАБОТА

Совершенствование знаний для практического здравоохранения невозможно без научной работы. Специалисты ОКБ организовали крупные научно-практические мероприятия: российско-японский тренинг-курс по лапароскопической колоректальной хирургии, мастер-класс профессора Джулио Санторо по определению тактики хирургического лечения в колопроктологии. Именно в Рязани впервые в стране прошел хирургический практикум, вместе со специалистами из НИИ им. Склифосовского.

7 - РАЗВИТИЕ ХИРУРГИИ

В 2019 году в ОКБ продолжила развитие хирургическая служба. В онкологическом отделении освоили операции по удалению новообразований без разрезов, в колопроктологическом отделении теперь выполняют операции с помощью лазера, новые виды оперативных вмешательств поставлены на поток в отделениях сосудистой хирургии и нейрохирургии.

8 - СТОЯНКА ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ

Весной этого года завершилось благоустройство стоянки у ОКБ. Рабочие заасфальтировали участок, обнесли бордюрным камнем по периметру, нанесли разметку. Это первая благоустроенная стоянка для машин пациентов за всю историю больницы.

9 - РЕМОНТ В ОТДЕЛЕНИЯХ

В 2019 году завершили ремонт в отделениях урологии, торакальной хирургии, нейрососудистом отделении.

10 - РАЗВИТИЕ ТРАНСПЛАНТАЦИИ

Менее чем через полгода после первой пересадки почки рязанские врачи выполнили первую трансплантацию печени. Это большой шаг вперед в развитии трансплантации в Рязанской области. Осенью 2019 года в отделении сосудистой хирургии мужчине пересадили донорскую бедренную артерию.

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