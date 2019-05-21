2019-05-21T12:44:12+03:00
Авто

Около рязанской ОКБ расширили и заново оборудовали парковку

Вместо хаотичной стоянки авто будем ставить на асфальт и по разметке
Мария БЛИНОВА
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Фото: Пресс-служба ОКБ.Фото: Пресс-служба ОКБ.
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В Рязанской областной клинической больнице завершилась реконструкция парковки – работы шли три недели, сообщается на сайте ОКБ.

Оборудованная стоянка для машин пациентов и их родственников здесь была давно. Несколько лет назад, когда места стало откровенно не хватать, площадку расширили, однако полностью не благоустроили. Асфальт был не везде, машины заезжали на траву, причем люди ставили их как придется, из-за чего возникали проблемы с заездом/выездом.

Теперь участок в 6,6 тыс. кв. метров привели в порядок: территорию расчистили, снесли старое покрытие, по всей площади уложили щебенку и заасфальтировали. Затем по периметру установили бордюрный камень и нанесли разметку, так что ставить машины и разъехаться стало гораздо легче. Для инвалидов выделены отдельные места.

С 21 мая стоянка вновь открыта для пациентов и их родственников. Парковка бесплатная.

Фото: Пресс-служба ОКБ.

Фото: Пресс-служба ОКБ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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