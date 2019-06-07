2019-06-07T10:45:25+03:00
Здоровье

В Рязанской области будут проводить операции по пересадке сердца и легких

В числе задач и трансплантация поджелудочной железы
Мария БЛИНОВА
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В Рязанской области намерены активно развивать службу трансплантации, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Напомним, первая операция по трансплантации почки прошла в ОКБ в августе прошлого года и с тех пор в регионе провели еще 4 таких пересадки. В этом году рязанские медики провели уже операцию по пересадке печени. Вся работа ведется в сотрудничестве с Национальным медицинским исследовательским центром трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова. Кстати, в стране всего 26 регионов, где есть центр трансплантологии.

По информации облправительства, объемы такой медпомощи будут расти. Так, на днях стало известно, что из бюджета скоро дополнительно выделят деньги на пересадку почек и печени 10 рязанцам.

– В ближайших планах операции по пересадке поджелудочной железы, легких и сердца, – говорится в сообщении правительства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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