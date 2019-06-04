На пересадку почек и печени 10 рязанцам выделили бюджетные деньги
4 июня в Сасовском районе состоялось выездное заседание правительства Рязанской области. По информации пресс-службы кабмина, в числе прочих вопросов на заседании рассмотрели и увеличение финансирования региональной госпрограммы по развитию здравоохранения – на эти цели дополнительно выделят свыше полумиллиарда рублей.
506 миллионов направят на:
– капремонт котельной и газового оборудования больницы им. Семашко;
– срочный текущий ремонт городской поликлиники № 14;
– оборудование для областного перинатального центра;
– проведение 10 трансплантаций почки и печени;
– покупку тест-системдля ранней диагностики ВИЧ-инфекции;
– повышение обеспеченности населения лекарственными препаратами.
ИСТОЧНИК KP.RU