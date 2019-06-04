На пересадку почек и печени 10 рязанцам выделили бюджетные деньги

СЕГОДНЯ 17:38 2019-06-04T17:38:46+03:00

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4 июня в Сасовском районе состоялось выездное заседание правительства Рязанской области. По информации пресс-службы кабмина, в числе прочих вопросов на заседании рассмотрели и увеличение финансирования региональной госпрограммы по развитию здравоохранения – на эти цели дополнительно выделят свыше полумиллиарда рублей.

506 миллионов направят на:

– капремонт котельной и газового оборудования больницы им. Семашко;

– срочный текущий ремонт городской поликлиники № 14;

– оборудование для областного перинатального центра;

– проведение 10 трансплантаций почки и печени;

– покупку тест-системдля ранней диагностики ВИЧ-инфекции;

– повышение обеспеченности населения лекарственными препаратами.

ИСТОЧНИК KP.RU