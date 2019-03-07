В рязанской ОКБ составили рейтинг врачей, в которых влюбляются с первого взгляда

СЕГОДНЯ 10:19 2019-03-07T10:19:54+03:00

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Накануне праздника 8 марта в рязанской Областной клинической больнице по опросам пациенток составили рейтинг врачей-красавчиков, в которых влюбляются с первого взгляда, сообщает пресс-служба регионального минздрава.

В рейтинг самых обаятельных медиков вошли:

Заведующий ожоговым отделением Артем Введенский

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Рязанской области.

Он возглавляет единственное в городе и области специализированное ожоговое отделение. Здесь помогают людям, которые получили ожоги, электротравмы и обморожения. В ожоговое отделение постоянно поступают благодарности от пациентов. Потому что своей добротой и чуткостью он располагает к себе пациентов всех возрастов.

Заведующий онкологическим отделением Дмитрий Пучков

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Рязанской области.

Высокотехнологичные операции, которые проводят в онкологическом отделении ОКБ, ничем не уступают по уровню ведущим медицинским центрам Москвы и Европы. Но пациенты благодарны ему не только за лечение. Обстановка в онкологическом отделении совсем не похожа на больничную. В коридорах не только чисто, но и уютно. Даже объявления для пациентов написаны исключительно доброжелательным тоном. Все это способствует скорейшему выздоровлению пациентов и их благодарности заведующему отделением.

Заведующий отделением общей хирургии Олег Зайцев

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Рязанской области.

География пациентов этого врача давно вышла за пределы нашего региона. К нему едут пациенты со всей России, чтобы получить хирургическое лечение. Несмотря на сложную работу, Олег Зайцев во всех обстоятельствах сохраняет спокойствие и доброжелательность. И все это вместе делает любовь пациентов к нему безграничной.

Руководитель травмцентра первого уровня Андрей Карпунин

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Рязанской области.

Андрей Карпунин руководит организацией и оказанием медицинской помощи пострадавшим с сочетанными, множественными и изолированными травмами. А если случаются трудности, преодолеть их помогает его обаятельная улыбка.

Главный врач ОКБ Дмитрий Хубезов

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Рязанской области.

Человек невероятной энергии и харизмы, хирург, о котором знает вся страна. За год руководства клиникой Дмитрий Хубезов прочно закрепил ОКБ на уровне флагмана регионального здравоохранения. Пациенты называют Хубезова врачом от Бога. Его профессионализм и талант хирурга позволяют браться за самые сложные случаи и давать шанс на жизнь пациентам с самыми сложными заболеваниями.

ИСТОЧНИК KP.RU