В рязанской ОКБ откроют новое отделение
В Областной клинической больнице готовят к открытию новое отделение – реанимации и интенсивной терапии, сообщила пресс-служба регионального минздрава.
Пока идет ремонт помещения. Здесь уже сделали перепланировку, прокладывают новые коммуникации. По словам медиков, пациентам будущего отделения необходимы особые условия и комфорт.
– Теперь мы сможем оказывать помощь большему числу пациентов, находящихся в критических состояниях, – пояснил главврач ОКБ Дмитрий Хубезов, – Помимо этого, в новом отделении будут находиться люди, которые перенесли обширные высокотехнологичные хирургические вмешательства.
Отделение реанимации и интенсивной терапии рассчитано на 12 коек. Полностью завершить отделку и открыть отделение планируют к концу лета.
К приему пациентов помещение обновят полностью. Фото: Пресс-служба минздрава Рязанской области.
Фото: Пресс-служба минздрава Рязанской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU