2019-07-25T17:22:52+03:00
Здоровье

В рязанской ОКБ откроют новое отделение

Оно рассчитано на 12 коек и первых пациентов примет в конце лета
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К приему пациентов помещение обновят полностью. Фото: Пресс-служба минздрава Рязанской области.К приему пациентов помещение обновят полностью. Фото: Пресс-служба минздрава Рязанской области.
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В Областной клинической больнице готовят к открытию новое отделение – реанимации и интенсивной терапии, сообщила пресс-служба регионального минздрава.

Пока идет ремонт помещения. Здесь уже сделали перепланировку, прокладывают новые коммуникации. По словам медиков, пациентам будущего отделения необходимы особые условия и комфорт.

– Теперь мы сможем оказывать помощь большему числу пациентов, находящихся в критических состояниях, – пояснил главврач ОКБ Дмитрий Хубезов, – Помимо этого, в новом отделении будут находиться люди, которые перенесли обширные высокотехнологичные хирургические вмешательства.

Отделение реанимации и интенсивной терапии рассчитано на 12 коек. Полностью завершить отделку и открыть отделение планируют к концу лета.

К приему пациентов помещение обновят полностью. Фото: Пресс-служба минздрава Рязанской области.

Фото: Пресс-служба минздрава Рязанской области.

Фото: Пресс-служба минздрава Рязанской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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