Рязанцу с редкой болезнью провели сложнейшую операцию на мозге

СЕГОДНЯ 10:40 2019-07-09T10:54:05+03:00

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В Рязани в Областной клинической больнице провели операцию пациенту с аневризмой интракраниального отдела позвоночной артерии – впервые в регионе. Процессом руководил заведующий I нейрохирургическим отделением НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского Виктор Лукьянчиков.

Само заболевание (кстати, весьма редкое) опасно резко возрастающим риском внутреннего кровотечения, при котором пациенту не всегда успевают помочь, а хирургическое вмешательство – сложным расположением проблемной артерии. Перед специалистами стояла задача не повредить ствол мозга и черепно-мозговые нервы.

- Во время операции нужно обойти ткани толщиной меньше миллиметра, - цитирует областной минздрав заведующего нейрохирургическим отделением №1 ОКБ Андрея Косолапова.

По словам Косолапова, операция прошла в штатном режиме. Пациента перевели из реанимации, но ему требуется тщательное наблюдение и длительная реабилитация.

ИСТОЧНИК KP.RU