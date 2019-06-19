2019-06-19T15:18:59+03:00
Здоровье

Парализованная инсультом рязанка вышла из ОКБ на своих ногах

Медики больницы вовремя провели ювелирную операцию и восстановили кровоснабжение мозга
Мария БЛИНОВА
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Несколько недель назад в Областную клиническую больницу в тяжелом состоянии доставили женщину. Диагноз – ишемический инсульт: внутреннюю сонную артерию перекрыл тромб. В итоге вся левая сторона тела оказалась парализована, сообщается на сайте ОКБ.

Оперативное вмешательство провели доктора нейрохирургического отделения – Николай Стариков и Андрей Косолапов. Руководил операцией заведующий нейрохирургическим отделением НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского Виктор Лукьянчиков.

Медики сделали надрез, отделили поврежденную артерию от общей, очистили сосуд и заново соединили артерии. Причем провели операцию оперативно, восстановив питание головного мозга в довольно короткий срок.

Женщине, конечно, еще потребуется время на восстановление, но из отделения нейрохирургии она ушла на своих ногах.

Пациентка нейрохирургов ОКБ возвращается к нормальной жизни. Еще несколько недель назад такой исход был под очень большим вопросом.

Пациентка нейрохирургов ОКБ возвращается к нормальной жизни. Еще несколько недель назад такой исход был под очень большим вопросом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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