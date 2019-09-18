Больному раком рязанцу удалили часть легкого через маленькие разрезы

СЕГОДНЯ 20:00 2019-09-18T20:02:04+03:00

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В рязанской ОКБ пациенту удалили верхнюю часть легкого через маленькие разрезы, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения. Мужчина попал в больницу с онкологией на ранней стадии, поэтому врачи срочно провели операцию по удалению доли легкого. Пару дней пациента будут беспокоить слабые боли, а уже на следующей неделе он сможет вернуться к привычному образу жизни. Что касается самой операции, то ее провели через малоинвазиный доступ, то есть, через небольшие разрезы на груди.

— Преимущества такой операции в том, что пациент быстро восстанавливается, — рассказывает главный врач ОКБ Дмитрий Хубезов. — С момента хирургического вмешательства прошло чуть больше суток. Пациент встает, ходит, легкое уже расправилось, до конца недели, скорее всего, его выпишем.

Потребуется мужчине дополнительное лечение или нет, станет известно после гистологического заключения, которое будет готово через неделю после операции.

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ИСТОЧНИК KP.RU