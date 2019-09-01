Врач рязанского кожвендиспансера участвовал в медицинском ток-шоу

СЕГОДНЯ 18:22 2019-09-01T18:25:30+03:00

Денис Яничкин ответил на актуальные вопросы ведущих и гостей новой программы на региональном телевидении

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Врач рязанского кожвендиспансера Денис Яничкин участвовал в записи медицинского ток-шоу. В научно-популярном проекте гости программы - врачи медицинских учреждений, ответят на актуальные вопросы ведущих и зрителей. Площадка позволит осветить важные темы современной диагностики и лечения заболеваний, а также рассказать о возможностях современной медицины.

- Врачи нашего диспансера компетентно могут ответить на вопросы по своей специализации. Они регулярно повышают уровень знаний, участвуют в Международных и Всероссийских конференциях, в том числе и в качестве спикеров, - прокомментировала главный врач диспансера Елена Большакова.

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ИСТОЧНИК KP.RU