Быстро и надежно. В Рязани разработали уникальную хирургическую иглу

СЕГОДНЯ 12:18 2019-09-01T12:18:05+03:00

За счет рационального строения иглы работа хирурга становится легче, а время проведения операции значительно сокращается

Изменить размер текста: A A

Ученые рязанского медуниверситета и медики ОКБ разработали уникальную атравматическую хирургическую иглу со съемной ручкой. Аналогов рязанской игле нет в России. Об этом с гордостью сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.

Разработка иглы позволит уменьшить травматичность при операциях на печени как в экстренной, так и в плановой хирургии. Игла эффективно используется и при травматических повреждениях, и во время удаления доброкачественных или злокачественных образований.

По словам врачей, особенность строения иглы со съемной ручкой упрощают процесс наложения швов и повышают их надежность. За счет ее рационального строения работа хирурга становится легче, а время проведения операции значительно сокращается, что особенно необходимо в экстренных и сложных ситуациях.

- Особенность нашего метода в том, что благодаря удобству использования атравматических игл, операция проводится быстро, аккуратно, а главное, эффективно даже в ограниченных пространствах брюшной полости, - поясняет один из разработчиков, доцент кафедры госпитальной хирургии РязГМУ Олег Зайцев. - И, что немаловажно, в результате использования разработанных инструментов существенно снижается объем кровопотери пациента. Игла позволяет окружающим тканям раздвигаться, не травмируя и не повреждая сосудистые образования, предотвращать тем самым появление крово- и желчеистечения, гематом, скоплений желчи и, как следствие, препятствуя созданию условий для развития некрозов и инфекции.

Отмечается, что разработка рязанцев уже запатентована, а ее эффективность доказана многими успешными операциями на печени.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Обруч на шейку. Рязанские врачи освоили новый метод сохранения беременности

Лапароскопический серкляж даже в сложных случаях увеличивает шанс стать мамой (подробнее).

В Рязани кардиологи спасли мужчину, от которого отказались в столичной клинике

В нашем регионе такую операцию провели впервые. А пациент готовится уже выйти на работу (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU