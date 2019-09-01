Быстро и надежно. В Рязани разработали уникальную хирургическую иглу
Ученые рязанского медуниверситета и медики ОКБ разработали уникальную атравматическую хирургическую иглу со съемной ручкой. Аналогов рязанской игле нет в России. Об этом с гордостью сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
Разработка иглы позволит уменьшить травматичность при операциях на печени как в экстренной, так и в плановой хирургии. Игла эффективно используется и при травматических повреждениях, и во время удаления доброкачественных или злокачественных образований.
По словам врачей, особенность строения иглы со съемной ручкой упрощают процесс наложения швов и повышают их надежность. За счет ее рационального строения работа хирурга становится легче, а время проведения операции значительно сокращается, что особенно необходимо в экстренных и сложных ситуациях.
- Особенность нашего метода в том, что благодаря удобству использования атравматических игл, операция проводится быстро, аккуратно, а главное, эффективно даже в ограниченных пространствах брюшной полости, - поясняет один из разработчиков, доцент кафедры госпитальной хирургии РязГМУ Олег Зайцев. - И, что немаловажно, в результате использования разработанных инструментов существенно снижается объем кровопотери пациента. Игла позволяет окружающим тканям раздвигаться, не травмируя и не повреждая сосудистые образования, предотвращать тем самым появление крово- и желчеистечения, гематом, скоплений желчи и, как следствие, препятствуя созданию условий для развития некрозов и инфекции.
Отмечается, что разработка рязанцев уже запатентована, а ее эффективность доказана многими успешными операциями на печени.
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ
Обруч на шейку. Рязанские врачи освоили новый метод сохранения беременности
Лапароскопический серкляж даже в сложных случаях увеличивает шанс стать мамой (подробнее).
В Рязани кардиологи спасли мужчину, от которого отказались в столичной клинике
В нашем регионе такую операцию провели впервые. А пациент готовится уже выйти на работу (подробнее).
ИСТОЧНИК KP.RU