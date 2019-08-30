В Рязани кардиологи спасли мужчину, от которого отказались в столичной клинике
В рязанском кардиодиспансере впервые в истории региона провели уникальную операцию по спасению пациента, от которого отказались в столичной клинике.
В начале лета в кардиодиспансер поступил 60-летний мужчина. Диагностика установила, что главный сосуд, который отходит от аорты, питает правую руку и правую половину головы, не пропускает кровь из-за появления так называемой атеросклеротической бляшки. Это патология, затрудняющая кровоток и поражающая артерию.
- Правая верхняя половина тела больного снабжалась через левую половину. Это нарушает кровоснабжение головного мозга, кровоток в правой руке снижен, велика опасность летального исхода, – пояснил заведующий отделением рентгенэндоваскулярной хирургии Рязанского кардиодиспансера Сергей Бирюков.
Опыта операций, необходимых при таком диагнозе, в регионе не было, и пациента направили в одну из федеральных клиник в Москву. Однако столичным хирургам не удалось исправить ситуацию. Больной вернулся домой и вновь обратился за помощью в рязанский кардиодиспансер.
- Случай чрезвычайно сложный, ответственность врачей очень велика. Конечно, были сомнения, тщательно взвешивались все «за» и «против», - продолжает Сергей Бирюков. - Мы провели несколько совещаний, выслушали точку зрения всех специалистов и в итоге решили делать операции.
После двухнедельной подготовительной терапии пациента прооперировали. Операция длилась в течение часа и прошла успешно. Хирурги работали филигранно, одно неверное движение могло повредить сосуд.
- В результате высокотехнологичного эндоваскулярного вмешательства удалось справиться с закупоркой. Больному был поставлен стент, пораженный участок полностью восстановлен. Ситуация – редчайшая, одна на миллион в российской и мировой практике, – отметил врач.
В настоящее время пациент выписан из стационара, он чувствует себя хорошо и готовится к выходу на работу. Контрольное обследование больной пройдет через три месяца.
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ИСТОЧНИК KP.RU