Врачи спасли 7-летнего мальчика, которого лошадь ударила копытом в голову

СЕГОДНЯ 19:39 2019-08-26T19:43:27+03:00

Удар животного был такой силы, что кости вдавило на 9 миллиметров, а их осколки повредили ткани мозга [фото]

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Рязанские врачи спасли ребенка, которого лошадь ударила копытом. Это сейчас 7-летний Богдан светится от счастья и не может оставаться на месте ни минуты. Даже на больничной койке он активный и жизнерадостный. Поэтому трудно поверить, что еще совсем недавно его здоровье было в опасности. А виной всему – несчастный случай.

Несколько дней назад Богдан во время прогулки слишком близко подошел к жеребенку, а что случилось дальше, не помнит. Но об этом хорошо знают специалисты детской ОКБ. Жеребенок лягнул и нанес копытом ребенку тяжелую травму головы.

- После дообследования выяснилось, что Богдану требуется экстренная операция, - сообщила главный врач детской ОКБ Инна Лебедева. - У него диагностировали вдавленный перелом лобной кости. Вдавление костей после травмы составляло 9 мм. Обломки кости повредили ткани мозга, существовал риск формирования гематомы. Все это представляло серьезную опасность для здоровья ребенка.

Для того, чтобы помочь мальчику, работала хирургическая бригада под руководством врачей-нейрохирургов травматолого-ортопедического отделения ОКБ Дмитрия Комарова и Инны Курепиной. Во время операции врачи восстановили целостность лобной кости.

- Мы наблюдаем за Богданом, сейчас его состояние не вызывает у нас опасений, – отметил Дмитрий Комаров. - Важным показателем того, что операция прошла успешно, является отсутствие неврологических нарушений у ребенка. Кроме того, важен и косметический эффект. Во время операции мы восстановили форму лба, и, после завершения лечения, никто не заметит, что у мальчика была такая тяжелая травма.

В этом году Богдан пойдет в первый класс, поэтому с нетерпением ждет выписки. Врачи говорят, что уже совсем скоро он сможет встретиться со своими одноклассниками.

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ИСТОЧНИК KP.RU