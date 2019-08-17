2019-08-17T10:35:56+03:00
Здоровье

Врачи ОДКБ спасли ногу юной рязанской балерине

На тренировочных сборах девочка получила серьезную внутрисуставную травму и не могли ходить
Александр РАДЫГИН
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Девочку госпитализировали в одну из больниц Крыма, но оперировать колено Арина приехала в родную Рязань.Девочку госпитализировали в одну из больниц Крыма, но оперировать колено Арина приехала в родную Рязань.Фото: Олег ЗОЛОТО
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В рязанской областной детской клинической больнице спасли ногу юной балерине, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.

Арина профессионально занимается балетом. Этим летом их группа отправилась на тренировочные сборы в лагерь Алушты, где девочка и получила внутрисуставную травму. Во время выполнения одного из упражнений Арина почувствовала острую боль в ноге. Ходить, а тем более, продолжать занятия, она уже не могла. Девочку госпитализировали в одну из больниц Крыма, но оперировать колено Арина приехала в родную Рязань.

- Внутрисуставные повреждения часто случаются у тех, кто занимается спортом, активными играми или танцами, - рассказывает врач травматолог-ортопед детской ОКБ Андрей Голобоков. - Ситуация в таких случаях осложняется тем, что сустав – это закрытая система, и проводить внутри него операцию очень сложно. В нашей больнице мы оперируем через маленькие разрезы с помощью специального прибора – артроскопа. Он проникает во все отделы сустава и делает лечение наиболее эффективным.

До внедрения подобных технологий операция на суставе часто означала конец карьеры для спортсмена или танцора. Такие травмы часто приводили детей к инвалидности и затрудняли их двигательную активность.

За лето 2019 года таких пациентов как Арина у хирургов детской ОКБ было уже трое. Им провели артроскопические операции с фиксацией отломков кости и реконструкцией связочного аппарата. Сейчас маленькие пациенты восстанавливаются и ждут возможности вернуться к активной жизни.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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