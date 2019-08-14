Бледность кожи помогла найти у рязанца рак в запущенной форме

СЕГОДНЯ 11:41 2019-08-14T11:53:47+03:00

Современные технологии диагностики и лечения позволили пациенту остаться в живых и понянчиться с новорожденным внуком

Изменить размер текста: A A

В Рязани у мужчины выявили запущенную форму рака. Он чувствовал усталость, боли в животе после еды, легкую одышку при ходьбе, но по-настоящему насторожила терапевта Областной клинической больницы бледность кожи. Пациента направили на обследование.

Выяснилось, что большая опухоль в слепой кишке уже вышла за ее пределы, распространяется на соседние органы и ткани, метастазирует, а на коже сформировался свищ. Взглянув на результаты, в онкологическом отделении ОКБ экстренно решили провести операцию.

- После удаления опухоли помимо патоморфологического исследования потребовался молекулярно-генетический анализ. Он позволяет выявить мутации в генах, которые в том числе стали причиной болезни, помогает понять «слабые места» опухоли и какие химиотерапевтические препараты использовать, чтобы заболевание не вернулось, - цитирует завотделением Дмитрия Пучкова пресс-служба минздрава.

Спустя 4 недели пациент начал проходить мощнейшую химиотерапию. Чтобы исключить негативное воздействие на сосуды, препарат решили вводить в предсердие с помощью порт-системы - специальной камеры, которую устанавливают под кожу и соединяют с катетером в вене. Пребывание в стационаре при этом не требуется из-за отсутствия необходимости ежедневных уколов и риска занести инфекцию.

Теперь пациент проходит уже 12-й курс «химии»…

- Время, когда я впервые попал в онкологическое отделение, совпало с рождением первого внука. Благодаря замечательным специалистам, сейчас я общаюсь со своей семьей, чувствую их поддержку и продолжаю верить в лучшее, - сказал спасенный рязанец.

ИСТОЧНИК KP.RU