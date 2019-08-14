Бледность кожи помогла найти у рязанца рак в запущенной форме
В Рязани у мужчины выявили запущенную форму рака. Он чувствовал усталость, боли в животе после еды, легкую одышку при ходьбе, но по-настоящему насторожила терапевта Областной клинической больницы бледность кожи. Пациента направили на обследование.
Выяснилось, что большая опухоль в слепой кишке уже вышла за ее пределы, распространяется на соседние органы и ткани, метастазирует, а на коже сформировался свищ. Взглянув на результаты, в онкологическом отделении ОКБ экстренно решили провести операцию.
- После удаления опухоли помимо патоморфологического исследования потребовался молекулярно-генетический анализ. Он позволяет выявить мутации в генах, которые в том числе стали причиной болезни, помогает понять «слабые места» опухоли и какие химиотерапевтические препараты использовать, чтобы заболевание не вернулось, - цитирует завотделением Дмитрия Пучкова пресс-служба минздрава.
Спустя 4 недели пациент начал проходить мощнейшую химиотерапию. Чтобы исключить негативное воздействие на сосуды, препарат решили вводить в предсердие с помощью порт-системы - специальной камеры, которую устанавливают под кожу и соединяют с катетером в вене. Пребывание в стационаре при этом не требуется из-за отсутствия необходимости ежедневных уколов и риска занести инфекцию.
Теперь пациент проходит уже 12-й курс «химии»…
- Время, когда я впервые попал в онкологическое отделение, совпало с рождением первого внука. Благодаря замечательным специалистам, сейчас я общаюсь со своей семьей, чувствую их поддержку и продолжаю верить в лучшее, - сказал спасенный рязанец.
ИСТОЧНИК KP.RU