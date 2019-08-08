Решившись на новую для себя операцию, хирурги спасли молодого рязанца от инвалидности

СЕГОДНЯ 19:20 2019-08-08T19:20:37+03:00

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В травматологическое отделение рязанской Областной клинической больницы поступил пациент с крайне редким переломом, сообщил главврач ОКБ Дмитрий Хубезов на своей станице ВКонтакте.

Молодой человек очень «метко» упал на бетонную плиту: от сильного и, как назло, точного удара, кости вертлужной впадины буквально раздробились. В этом месте головка бедренной кости примыкает к тазу – такой случай одновременно и сложен для восстановления, и в принципе редко бывает в практике врачей.

Но четверка докторов из ОКБ на новую для себя операцию все же решилась: хирурги-травматологи Анатолий Тюрчин, Александр Евсюков, Александр Ольчев и сосудистый хирург Александр Герасимов поставили парня на ноги. Выбрав правильный хирургический доступ, они собрали осколки костей за 1,5 часа.

И, фактически, спасли молодого человека от инвалидности: теперь у него есть все шансы на возвращение к активной жизни. Сейчас парень уже встает.

Фото со страницы Дмитрия Хубезова ВКонтакте.

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ИСТОЧНИК KP.RU