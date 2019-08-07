Рязанца, который не мог получить жизненно важное лечение, спасли редкой операцией

СЕГОДНЯ 10:49 2019-08-07T10:52:16+03:00

Мужчине с почечной недостаточностью и хроническим заболеванием вен гемодиализ будут делать через протез

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В рязанской ОКБ сделали необычную операцию мужчине с почечной недостаточностью, которому из-за хронического заболевания вен была недоступна жизненно важная процедура - гемодиализ. Проблему решили способом, который даже в мировой практике применяется в единичных случаях.

Впервые очищение крови больному понадобилось три года назад, но тогда удалось обойтись перитонеальным диализом:

- Он не требует доступа к венам и проводится через катетер, установленный в брюшной полости, - цитирует заведующего отделением сосудистой хирургии ОКБ Андрея Егорова пресс-служба регионального минздрава. - Но, к сожалению, этот способ очищения крови не вечен. Через три года настало время искать новое решение…

Проведя обследование с помощью УЗИ, медики пришли к выводу, что единственная пригодная вена находится у пациента в животе. Тогда хирурги протезом соединили подвздошную артерию с нижней полой веной, а затем вывели его на бедро.

- Теперь через протез пациент сможет получать диализное лечение. В мировой практике подобный опыт встречается очень редко, а в регионе такое лечение мы провели впервые, - отметил Андрей Егоров.

Пока искусственная вена приживается, а этот процесс занимает несколько недель, пациенту имплантировали в бедренную артерию диализный катетер.

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ИСТОЧНИК KP.RU