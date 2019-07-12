Рязанские онкологи удалили больному раком 19 лимфоузлов
Врачи рязанского онкологического центра провели сложную операцию по удалению лимфоузлов пациенту с меланомой, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения. Операцию провели 72-летнему мужчине с диагнозом меланома кожи пяточной области с прогрессирующим течением, меланома метастазировала в лимфатические узлы.
- Была проведена объемная операция по удалению лимфатических узлов от малого таза до середины бедра, - рассказывает врач 2-го онкологического отделения онкологического диспансера Евгений Головкин. - Операция длилась около трех часов. За это время мы удалили 19 лимфатических узлов. На данный момент состояние пациента удовлетворительное. Следующий этап – лекарственное лечение, пациент будет получать иммунотерапию в течение года.
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Одна из причин развития меланомы - ультрафиолетовое излучение. Доказано, что на разрастание меланомы влияет частота пребывания на солнце. В зоне риска - люди со светлой кожей, голубым цветом глаз, русыми и рыжими волосами. Специалисты рекомендуют не забывать о мерах безопасности, отправляясь в отпуск, и напоминают, что южное солнце крайне вредно для жителей средних широт.
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ИСТОЧНИК KP.RU