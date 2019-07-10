2019-07-10T10:22:20+03:00
Происшествия

В Рязани спасли зрение мужчине с куском дерева в глазу

По случаю медики напомнили, что нужно использовать средства защиты
Антон КОНОВАЛОВ
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В больнице им. Н.А. Семашко спасли зрение 64-летнему рязанцу с куском дерева в глазу. Инородный предмет, который оказался довольно большим, отлетел во время работы с циркулярной пилой на даче. Средства защиты - очки и специальный экран - мужчина предпочел не использовать.

- Рана оказалась рваной. Наряду с проникающим ранением были признаки ушиба глазного яблока с обильным кровоизлиянием. Глаз практически ослеп, - цитирует заведующего 4-м офтальмологическим отделением Андрея Федотова пресс-служба областного минздрава.

После первичной хирургической обработки раны пациент находится в стационаре. Ему предстоит длительное лечение и, вполне возможно, дополнительная операция.

Медики настоятельно рекомендуют не пренебрегать собственной безопасностью и применять средства защиты во время опасных работ. В случае травмы глаз рекомендуется промыть водой комнатной температуры, закапать противомикробное средство и наложить повязку. Инородное тело вытаскивать самостоятельно нельзя - нужно обратиться в поликлинику по месту жительства или в круглосуточный пункт офтальмологической помощи на улице Семашко, дом 3 (5-й корпус больницы).

ИСТОЧНИК KP.RU

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