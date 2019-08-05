Пациента рязанской ОКБ забрали в Москву на вертолете
Пациента рязанской Областной клинической больницы забрали на вертолете в столицу, сообщил на своей странице ВКонтакте главврач больницы Дмитрий Хубезов.
По словам доктора, это военнослужащий одной из воинских частей облцентра. Молодой человек поступил в ОКБ на дообследование, однако его лечение продолжат уже в военном госпитале, куда парня и доставили с помощью вертолета санитарной авиации. Машина приземлилась и поднялась с пациентом в небо прямо с площадки около ОКБ.
Фото: Страница Дмитрия Хубезова ВКонтакте.
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ИСТОЧНИК KP.RU