2019-08-05T18:23:36+03:00
Здоровье

Пациента рязанской ОКБ забрали в Москву на вертолете

Воздушное судно приземлилось прямо около больницы
Мария БЛИНОВА
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Фото: Страница Дмитрия Хубезова ВКонтакте.Фото: Страница Дмитрия Хубезова ВКонтакте.
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Пациента рязанской Областной клинической больницы забрали на вертолете в столицу, сообщил на своей странице ВКонтакте главврач больницы Дмитрий Хубезов.

По словам доктора, это военнослужащий одной из воинских частей облцентра. Молодой человек поступил в ОКБ на дообследование, однако его лечение продолжат уже в военном госпитале, куда парня и доставили с помощью вертолета санитарной авиации. Машина приземлилась и поднялась с пациентом в небо прямо с площадки около ОКБ.

Фото: Страница Дмитрия Хубезова ВКонтакте.

Фото: Страница Дмитрия Хубезова ВКонтакте.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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