Обруч на шейку. Врачи освоили новый метод сохранения беременности

СЕГОДНЯ 12:44 2019-08-28T12:44:07+03:00

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«Никогда не опускайте руки и всегда идите вперед к поставленной цели, а наши врачи нам помогут!» - написала в книге отзывов счастливая пациентка, которая стала мамой, благодаря новой методике. Как отмечают в региональном минздраве, девушке провели «лапароскопический серкляж», который даже в сложных случаях увеличивает шанс стать мамой. Операцию рекомендуют пациенткам с патологией шейки матки, когда другие способы неэффективны.

В переводе с французского «серкляж» означает «обруч». Его накладывают на шейку матки, и он препятствует ее раскрытию. А значит, шансы доносить беременность до положенного срока у женщины возрастают. Врачи достигают места наложения шва с помощью лапароскопических инструментов, через маленькие разрезы на животе.

- Частая причина невынашивания беременности, поздних выкидышей и преждевременных родов – это истмико-цервикальная недостаточность. Это патология, при которой шейка матки раскрывается до срока завершения беременности, - рассказывает заведующий гинекологическим отделением Перинатального центра Илья Усачев. - Заболевание может быть врожденным или приобретенным, иногда его причиной становится лечение предраковых состояний, онкологических заболеваний. Вот чтобы увеличить шанс доносить беременность, мы и проводим «лапароскопический серкляж».

По словам врача, чаще всего наложить шов на шейку матки возможно и без применения лапароскопических инструментов и разрезов. Но в самых сложных случаях серкляж - единственный способ достичь места наложения шва. Первую такую операцию в рязанском Перинатальном центре провели в конце 2018 года. Счастливая пациентка родила мальчика.

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ИСТОЧНИК KP.RU