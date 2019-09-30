2019-09-30T18:45:47+03:00
Здоровье

Новое отделение в рязанской ОКБ добавило 12 реанимационных коек

Отделение поможет развитию хирургии ускоренной реабилитации
Антон КОНОВАЛОВ
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Фото: vk.com/minzdravroФото: vk.com/minzdravro
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Областная клиническая больница в Рязани обзавелась новым отделением реанимации и интенсивной терапии. Оно добавило 12 коек, и теперь их число (именно реанимационных) в медучреждении достигло 48.

Прежде всего, это улучшит работу с пациентами, которым требуются расширенные хирургические вмешательства и помощь врачей разных специальностей, сообщает пресс-служба регионального минздрава.

Главврач ОКБ Дмитрий Хубезов, ставший недавно профессором, особо выделил значимость нового отделения для стратегии «фаст-трек», которую применяет местная хирургическая служба. Ее суть – в снижении риска послеоперационных осложнений и ускоренной реабилитации, в том числе с помощью малоинвазивных операций (через маленькие разрезы).

- Развитие этой стратегии для пациентов ОКБ было бы невозможным без отделения, где будут готовить пациентов к хирургическому лечению, наблюдать их после операции и применять всю технологию для раннего ускоренного восстановления, - прокомментировал Хубезов.

Фото: vk.com/minzdravro

Фото: vk.com/minzdravro

ИСТОЧНИК KP.RU

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