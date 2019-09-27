Главврач рязанской ОКБ Дмитрий Хубезов стал профессором

СЕГОДНЯ 05:41 2019-09-27T06:39:07+03:00

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Главный врач рязанской Областной клинической больницы Дмитрий Хубезов стал профессором. Соответствующий приказ министерства науки и высшего образования подписан 24 сентября

Напомним, Хубезов возглавляет кафедру хирургии, акушерства и гинекологии Рязанского медицинского университета имени академика Ивана Павлова, преподает, в том числе, курсантам и иностранным студентам на циклах эндоскопической хирургии и колопроктологии.

В октябре 2009 года Дмитрию Анатольевичу присудили ученую степень доктора медицинских наук.

С 29 декабря 2017 года Дмитрий Хубезов возглавляет ОКБ. Ранее он работал заместителем главврача по инновационному развитию.

ДОСЬЕ «КП»

Дмитрий Хубезов - выпускник Рязанского медуниверситета. Пройдя интернатуру в 1995-1996 годах, он остался в ОКБ, где начал карьеру хирурга. После восьми лет в отделении колопроктологии он возглавил его. Следующей ступенью для него стала должность начальника хирургической службы (2014-2017 годы).

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ИСТОЧНИК KP.RU