Главврач рязанской ОКБ Дмитрий Хубезов стал профессором
Главный врач рязанской Областной клинической больницы Дмитрий Хубезов стал профессором. Соответствующий приказ министерства науки и высшего образования подписан 24 сентября
Напомним, Хубезов возглавляет кафедру хирургии, акушерства и гинекологии Рязанского медицинского университета имени академика Ивана Павлова, преподает, в том числе, курсантам и иностранным студентам на циклах эндоскопической хирургии и колопроктологии.
В октябре 2009 года Дмитрию Анатольевичу присудили ученую степень доктора медицинских наук.
С 29 декабря 2017 года Дмитрий Хубезов возглавляет ОКБ. Ранее он работал заместителем главврача по инновационному развитию.
ДОСЬЕ «КП»
Дмитрий Хубезов - выпускник Рязанского медуниверситета. Пройдя интернатуру в 1995-1996 годах, он остался в ОКБ, где начал карьеру хирурга. После восьми лет в отделении колопроктологии он возглавил его. Следующей ступенью для него стала должность начальника хирургической службы (2014-2017 годы).
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ИСТОЧНИК KP.RU