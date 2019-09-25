2019-09-25T07:41:14+03:00
Здоровье

Врачи спасли 40-летнего рязанца, сделав ему уникальную операцию на селезенке

Раньше больные при подобных диагнозах просто умирали, но благодаря современной аппаратуре и мастерству медиков, все прошло успешно
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Специалисты обнаружили дефект селезеночной артерии диаметром около 5 мм.Специалисты обнаружили дефект селезеночной артерии диаметром около 5 мм.Фото: Олег ЗОЛОТО
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В рязанской БСМП спасли жизнь сорокалетнему пациенту, благодаря уникальной операции, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.

В августе в больницу экстренно доставили мужчину с желудочным кровотечением. По словам заведующего 1-м хирургическим отделением Олега Крымова, во время операции у пациента выявили большую кисту поджелудочной железы и свищ – канал, образовавшийся в процессе воспаления. Кровотечение остановили, и в течение недели больной находился в реанимации, а потом получал консервативное лечение.

Однако чуть позже случился рецидив, вновь пошла кровь, и еще одна операция могла привести к смерти пациента. Врачи решили прибегнуть к минимальной инвазивной альтернативе.

Около двух недель назад больного доставили в кардиодиспансер, где его исследовали на ангиографе (аппарат для контрастного рентгенологического исследования сосудов). В результате специалисты обнаружили дефект селезеночной артерии диаметром около 5 мм. Врачи установили стент-графт – специальную конструкцию, предназначенную для коррекции просвета сосудов.

— Операция длилась около часа. С помощью этого стента ликвидировали дефект, и кровотечение прекратилось, – говорит заведующий отделением рентгенэндоваскулярной хирургии Сергей Бирюков.

По словам чиновников минздрава, это первая подобная операция в Рязанской области. Раньше в аналогичных ситуациях люди умирали. Своевременность и оперативность проведения вмешательства, современная аппаратура, мастерство врачей спасли жизнь сорокалетнего рязанца. В настоящее время он пошел на поправку и готовится к выписке.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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