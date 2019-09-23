2019-09-23T18:36:11+03:00
Здоровье

Научились у белорусов. В Рязани впервые трансплантировали бедренную артерию

Несколько лет назад пациенту заменили сосуд, не пропускавший кровь, его же собственной веной. Но теперь она расширилась так, что в любой момент могла разорваться
Поделиться:
В минувшую субботу в рязанской ОКБ впервые трансплантировали бедренную артерию от донора.В минувшую субботу в рязанской ОКБ впервые трансплантировали бедренную артерию от донора.Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

21 сентября в рязанской ОКБ впервые трансплантировали бедренную артерию от донора. Пациенту отделения сосудистой хирургии срочно требовалась реконструктивная операция. Пять лет назад ему заменили сосуд, не пропускавший кровь, его же собственной веной. Но теперь эта вена расширилась так, что в любой момент могла разорваться.

— Обычно в таких ситуациях пациенту устанавливают синтетический протез – искусственный сосуд, — комментирует заведующий отделением сосудистой хирургии Андрей Егоров. — Но у нашего пациента на ноге трофическая язва венозного происхождения, которая может привести к гнойному осложнению после такой операции. Поэтому мы решили пересадить ткани человека.

По словам специалиста, это было мультидисциплинарное событие. Требовалась кропотливая работа врачей: одна бригада взяла ткань у донора и подготовила ее к пересадке. Другая бригада работала над трансплантацией: расширенную вену пациента заменили донорской артерией.

Сейчас пациент сосудистых хирургов чувствует себя прекрасно и готовится к выписке.

Как признаются сами врачи, провести такую операцию стало возможным после стажировки в Беларуси. Методика, по которой проводят такие хирургические вмешательства, не отличается от той, что используют в клиниках Европы и США.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Быстро и надежно. В Рязани разработали уникальную хирургическую иглу

За счет рационального строения иглы работа хирурга становится легче, а время проведения операции значительно сокращается (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В 10 домах Рязани во вторник отключат холодную воду
Журавлей, прощающихся с рязанской землей, сняли на видео
В Рязани снова загорелся деревянный дом на Право-Лыбедской
Сорокина поздравила экс-ректора РГРТУ с днем рождения
Несмотря на запрет мэрии в Рязани продолжают работать маршрутки №31
Ярмарка на Театральной площади в прошлую субботу работала в последний раз
За долги по газу рязанцам снова закрыли выезд за границу
Заморозки в Рязанской области начинают крепчать
Протиснувшись в щель в стене, рязанка обокрала дом
В Касимовском районе при строительстве дома обнаружили человеческие останки
В Рязани скончался один из основателей музея молодежного движения
Губернатор лично вручил юной рязанке значок ГТО, потерянный организаторами «Кросса наций»
Рязанский губернатор запустил еще один опрос о внеплановых проверках
Образовательная программа по кибербезопасности в Сириусе завершилась уникальным соревнованием
В реке под Рязанью обнаружен автомобиль с трупом
Мэрия Рязани прокомментировала прорванные трубы после пуска отопления
Смертельное ДТП на рязанской трассе произошло из-за проблем со здоровьем у водителя
Рязанская прокуратура опротестовала правило «звонок – сигнал для учителя»
«Что вас волнует?» Губернатор Любимов обратился к жителям Ряжска
Упавшее дерево на Полетаева чуть не убило женщину с детьми
В помощь Леше Кузнецову в Рязани прошли благотворительные ярмарки
Ночью в рязанской деревне на пожаре погиб человек
В Рязани из-за пробного пуска отопления затопило еще один дом
Коммунальный коллапс: во время пуска отопления в Рязани рухнул потолок
В понедельник в 8 районах Рязанской области отключат свет
В понедельник в Рязанской области вновь будет по-осеннему холодно
В Рязанской области нашли в третий раз пропавшую девушку