Научились у белорусов. В Рязани впервые трансплантировали бедренную артерию

СЕГОДНЯ 18:36 2019-09-23T18:36:11+03:00

В минувшую субботу в рязанской ОКБ впервые трансплантировали бедренную артерию от донора. Фото: Олег ЗОЛОТО

Несколько лет назад пациенту заменили сосуд, не пропускавший кровь, его же собственной веной. Но теперь она расширилась так, что в любой момент могла разорваться

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21 сентября в рязанской ОКБ впервые трансплантировали бедренную артерию от донора. Пациенту отделения сосудистой хирургии срочно требовалась реконструктивная операция. Пять лет назад ему заменили сосуд, не пропускавший кровь, его же собственной веной. Но теперь эта вена расширилась так, что в любой момент могла разорваться.

— Обычно в таких ситуациях пациенту устанавливают синтетический протез – искусственный сосуд, — комментирует заведующий отделением сосудистой хирургии Андрей Егоров. — Но у нашего пациента на ноге трофическая язва венозного происхождения, которая может привести к гнойному осложнению после такой операции. Поэтому мы решили пересадить ткани человека.

По словам специалиста, это было мультидисциплинарное событие. Требовалась кропотливая работа врачей: одна бригада взяла ткань у донора и подготовила ее к пересадке. Другая бригада работала над трансплантацией: расширенную вену пациента заменили донорской артерией.

Сейчас пациент сосудистых хирургов чувствует себя прекрасно и готовится к выписке.

Как признаются сами врачи, провести такую операцию стало возможным после стажировки в Беларуси. Методика, по которой проводят такие хирургические вмешательства, не отличается от той, что используют в клиниках Европы и США.

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ИСТОЧНИК KP.RU