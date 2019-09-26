Больному раком желудка рязанцу спасли жизнь

СЕГОДНЯ 08:38 2019-09-26T09:14:54+03:00

Своевременное хирургическое вмешательство не только спасло жизнь мужчине, но и позволило сохранить ее качество.

В эндоскопическом кабинете врачи точно поставили диагноз пациенту и направили его в онкологический диспансер

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В онкологическом диспансере врачи спасли жизнь 56-летнему рязанцу с раком желудка. Однако выявили болезнь в гастроэнтерологическом центре №4. Во время осмотра в эндоскопическом кабинете у мужчины обнаружили рак на ранней стадии. При этом клинические признаки у больного отсутствовали, то есть, не было никаких симптомов.

«Пациента тут же отправили в профильное медучреждение. Своевременное хирургическое вмешательство не только спасло жизнь мужчине, но и позволило сохранить ее качество, возможность трудиться, заниматься спортом», - говорится в сообщении минздрава.

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ИСТОЧНИК KP.RU