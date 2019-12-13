Центру здоровья при рязанской ОКБ исполнилось 10 лет
В декабре 2019 года Центру здоровья при поликлинике ОКБ исполнилось 10 лет, сообщает пресс-служба минздрава Рязанской области. Напомним, здесь бесплатно можно пройти экспресс-обследование и получить рекомендации доктора.
Посетителям проверяют уровень холестерина, глюкозы, карбоксигемоглобина и кислорода в крови, проводят комплексную оценку функций дыхательной системы и определяют уровень угарного газа в выдыхаемом воздухе, замеряют пульс и внутриглазное давление.
На основе замера роста, веса, расчета индекса тела и биоимпедансметрии – определяют есть ли ожирение. В случае необходимости направляют на прием к диетологу.
Кроме этого на основе диагностики свои рекомендации всем обратившимся дает терапевт.
Обследование проводится натощак и занимает порядка 17 минут. Для того чтобы его пройти, нужно предварительно записаться по телефону +7 (4912) 36-95-00.
С собой необходимо иметь полис и паспорт.
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Остальным надо либо платить, либо брать официальное направление и записываться (ПОДРОБНЕЕ)
ИСТОЧНИК KP.RU