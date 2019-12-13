2019-12-13T19:05:16+03:00
Здоровье

Центру здоровья при рязанской ОКБ исполнилось 10 лет

Здесь по-прежнему бесплатно проводят экспресс-обследования, а после них – консультации терапевта и диетолога
Мария БЛИНОВА
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Помимо работы в поликлинике, сотрудники центра обследуют рязанцев и в составе мобильных групп. Фото: Пресс-служба регионального минздрава.Помимо работы в поликлинике, сотрудники центра обследуют рязанцев и в составе мобильных групп. Фото: Пресс-служба регионального минздрава.
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В декабре 2019 года Центру здоровья при поликлинике ОКБ исполнилось 10 лет, сообщает пресс-служба минздрава Рязанской области. Напомним, здесь бесплатно можно пройти экспресс-обследование и получить рекомендации доктора.

Посетителям проверяют уровень холестерина, глюкозы, карбоксигемоглобина и кислорода в крови, проводят комплексную оценку функций дыхательной системы и определяют уровень угарного газа в выдыхаемом воздухе, замеряют пульс и внутриглазное давление.

На основе замера роста, веса, расчета индекса тела и биоимпедансметрии – определяют есть ли ожирение. В случае необходимости направляют на прием к диетологу.

Кроме этого на основе диагностики свои рекомендации всем обратившимся дает терапевт.

Обследование проводится натощак и занимает порядка 17 минут. Для того чтобы его пройти, нужно предварительно записаться по телефону +7 (4912) 36-95-00.

С собой необходимо иметь полис и паспорт.

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Пациентки, приписанные к этой рязанской поликлинике, проходят обследование уникальным методом бесплатно

Остальным надо либо платить, либо брать официальное направление и записываться (ПОДРОБНЕЕ)

ИСТОЧНИК KP.RU

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