В рязанской поликлинике проводят обследование груди уникальным методом

СЕГОДНЯ 14:31 2019-09-28T14:34:38+03:00

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В рязанской поликлинике №2, расположенной на улице профессора Никулина, проводится обследование женской груди по уникальной для нашего города методике с помощью электроимпедансного компьютерного маммографа. Это безболезненный, быстрый и точный метод, основанный на измерении электропроводности в тканях человеческого организма. Патологические процессы, в том числе возникновение опухолей, можно обнаружить при таком исследовании на очень ранних стадиях, что позволяет сохранить жизнь, здоровье и органы пациенток.

Если женщины прикреплены к городской поликлинике № 2 согласно полису обязательного медицинского страхования, это обследование они могут пройти бесплатно – записаться на него можно через участкового терапевта или смотровой кабинет. Для всех остальных бесплатный прием возможен только при направлении из своей поликлиники (запись по телефону 92-61-08). Кабинет электроимпедансной маммографии работает в две смены, то есть пройти исследование можно в вечернее время.

ИСТОЧНИК KP.RU