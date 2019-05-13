2019-05-13T12:29:17+03:00
Здоровье

Для связи с врачом рязанским ветеранам подарили планшеты

После каждого измерения давления, доктор видит показания на своем устройстве
Мария БЛИНОВА
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На День Победы ветеранам, обслуживаемым в поликлинике рязанской ОКБ, подарили специальные тонометры для измерения давления и планшеты. Это оборудование – часть комплекса по дистанционному мониторингу состояния пациентов.

– Тонометр синхронизирован с планшетом, данные с которого автоматически поступают участковому терапевту. Каждый раз, когда человек измеряет давление, показатели, в том числе сердцебиения, появляются на мониторе доктора, – говорится в сообщении на сайте Областной клинической больницы.

Сейчас к поликлинике ОКБ приписаны 23 ветерана Великой Отечественной войны. Благодаря новому оборудованию, врачи смогут оперативно давать рекомендации: видя отклонение от нормы, терапевт звонит пациенту и объясняет, что нужно сделать.

– Разобраться с техникой мне поможет дочь, – говорит ветеран войны Людмила Федоровна. – Очень приятно, что для нас работают такие технологии.

Помимо ветеранов, аналогичное оборудование есть и у ряда других пациентов поликлиники, страдающих заболеваниями сердечнососудистой системы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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