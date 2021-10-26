Запрос на возмездие: родные погибших на заводе в Лесном требуют справедливости

Под Рязанью простились с погибшими на заводе в поселке Лесном. Но история эта еще не закончилась...

Утром 22 октября на территории завода «Эластик» в поселке Лесной Шиловского района произошел крупней пожар, в результате которого погибли 17 человек – вся смена. С начала рабочего дня прошло 15 минут.

Камеры видеонаблюдения, установленные внутри цеха, запечатлели последние секунды жизни людей. Видно, как по конвейерной ленте идут мешки с порохом, рабочие поочередно подходят, берут по мешку и складывают в грузовике. Весь процесс контролирует 47-летний мастер ООО «Разряд» Елена Тулякова. Вспышка, люди побежали, попадали от взрывной волны и сгорели.

У Елены Туляковой в 80-х годах на заводе погибла мама...

Предварительная причина пожара – короткое замыкание в конвейерной ленте.

Утром 25 октября после допроса в Следственном комитете задержали генерального директора ООО «Разряд» Сергея Нистраткина и учредителя Александра Егоршина. Уголовное дело возбудили по статье «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

Череда взрывов

По данным «Комсомолки», в пороховом цеху извлекали порох из старых снарядов, смешивали с маслом и отправляли на карьеры для проведения взрывных работ. В таком виде при транспортировке порох безопасен, и чтобы его взорвать, применяется специальная система детонации. Но самое главное – этот взрыв не первый в истории завода. И до этого случались ЧП, в результате которых гибли люди. Последнее было в июне 1982 года, когда погибли восемь человек (здесь цифра расходится, кто-то говорит, девять человек, кто-то больше 20. Рязанское УФСБ не называет точные данные. Не знает или не желает). Тот взрыв слышали даже в поселке. Но взрывы были и ранее, тоже гибли люди, по одному-два человека.

— У нас есть информация, что там в 1982 году погибли более 20 человек. И вроде бы как виновницей того возгорания была одна из женщин, — рассказывает один из представителей районной администрации, фамилию просил не называть. — Она пришла в капроновых колготках, и не сняла их. А все рабочие обязаны переодеваться, в синтетике проход запрещен из-за возможного статика. Вот эти ребята все были переодеты, но… короткое замыкание.

Взрывник со спортивной закалкой

Среди тех, кто вышел на работу в ту роковую смену, 48-летний транспортировщик Ильдар Камалов – спортсмен, гордость родного поселка.

— Мой брат был самый замечательный! — со слезами в голосе говорит Гульнара, сестра Ильдара. — Он был одинаково прекрасным и братом, и отцом, и сыном, другом. Он помогал всем и во всём, что было в его силах. Несмотря на то, что я со своей семьей живу в Казани, мы всегда были очень дружны – то они к нам приезжали, то мы к ним.

Сам Ильдар с детства занимался спортом, а после армии отучился в физкультурном техникуме в Нарофоминске. Уже во взрослом возрасте играл в местной футбольной команде и в Ночной хоккейной лиге за «Лесной». В свободное от работы время любил читать книги – настоящие, бумажные, не из интернета, подчеркивают родные, рассказывая о погибшем.

Ильдара Камалова похоронят в Казани.

— По роду занятий Ильдар был взрывником – заводу отдал 27 лет жизни. 12 лет по вредности отработал и через два года должен был выйти на пенсию, — рассказывает сестра. — Еще недавно, в августе, мы поздравляли его с 48-летием… Желали долгих лет…

У Ильдара Камалова остался сын. Парень в этом году окончил школу и поступил в десантное училище – семья, и особенно папа, были очень рады его успехам. Именно с сыном были связаны все мечты Ильдара – он хотел всегда гордиться своим пацаном.

«Ему на плечи птицы садились»

— Он был лучше всех, самый любимый муж и отец… Никогда ни на кого не держал зла, его все животные любили: чужие собаки хвостом виляли, птицы на плечи садились, — с нежностью в обессилевшем голосе говорит Татьяна Шилова, жена погибшего 43-летнего аппаратчика приготовления смеси Артема Шилова. — Все ребята были замечательные, и старшие, и младшие. И даже те, кто недавно пришел, отлично влились в этот дружный коллектив. Они много лет проработали на заводе «Эластик», все на производстве, во вредных цехах. Они всем коллективом уходили с одного предприятия на другое, дружили, помогали друг другу. И умерли все вместе.

В маленьком поселке, как в большой семье, нет чужих и все готовы прийти на помощь другому.

— Он всегда был готов помогать, — вспоминает вдова об Артеме Шилове. — Ремонтом занимался, кто с телефоном обращался, кто с компьютером приходил к нему, - очень скрупулезно к любому занятию подходил, чтобы на совесть сделать и душа была спокойна.

Упоминая в рассказе коллег своего мужа, Татьяна говорит о каждом так по-доброму и со скорбью, словно и эти люди тоже были ее родственниками. И сейчас только общая поддержка друг друга помогает вмиг осиротевшим женам, родителям, детям вынести эту ужасную трагедию.

На плечи Артема Шилова садились птицы, настолько он был открытым и деобрейшим человком.

У Шиловых двое сыновей – старшему 23 года, младшему – 12 лет. По словам Татьяны, дети для отца были равны, любил обоих одинаково, никого не выделял и учил оставаться мужчинами в любой ситуации. Сейчас на плечах этих парней тяжелая ноша – им нужно не только самим справиться с бедой, но и стать сильным и надежным плечом для матери.

— Они же мальчики, стараются не плакать, но я знаю, что на самом деле творится у них внутри. Осознать эту потерю просто невозможно. Они мне говорят: «Мам, папа уехал в командировку».

С Артемом Татьяна прожила больше двадцати лет: как вернулся из армии, так и началась у них любовь. И чувствуется, что женщина все эти годы очень трепетно относилась к своему избраннику и восхищалась им. И теперь, отвечая на вопросы о том, каким был муж, с трудом заставляет себя говорить о нем в прошедшем времени…

— Он везде был в первых рядах, никогда никому не уступал, хоть и работа у них была тяжелая...

Минков и голуби

Если изучить личную страницу аппаратчика приготовления смеси 43-летнего Алексея Минкова, погибшего во время пожара в цехе, бросается в глаза одна деталь. Среди фотографий только дети – родные дочки - голуби да собака. Сам Алексей запечатлел себя только на одном снимке. В остальном, только его рабочие руки, а в них все те же голуби.

Один из голубей Алексея Минкова. Фото: личная страница в "Одноклассниках".

— С Алексеем мы знакомы с самого детства. Наши родители вместе работали на этом заводе, и жили мы в одном доме, — рассказывает подруга детства Людмила. — Это был самый обычный, простой безо всякого гонора парень. Не пил, не курил, а после армии устроился на завод и работал на нем до конца своих дней.

По словам женщины, Алексей был трудолюбивым парнем, но вот с личной жизнью ему не совсем везло. Было две жены, по каким-то причинам развелись, так бывает. Но остались две дочки, его отдушина.

Алексей Минков в соей голубятне.

— Дочки жили с Лешкой. Младшая вообще везде была с ним. Везде! Сам он жил в частном доме, и очень сильно любил голубей, постоянно занимался ими. Голуби - это его хобби что ли было. А так, парень был очень трудолюбивым, ничего плохого сказать про него не могу. Даже и не вспомню, было ли такое.

— Человек, который любит птиц, разве он может быть плохим? — плачет бывшая супруга, обнимая фотографию с Алексеем. — Вот брат его сегодня покормил голубей, а что дальше будет с ними, не знаю.

Алексей Минков был добрым человеком, любил детей и голубей...

Три друга

Мастер Елена Тулякова была главной в той смене. Она контролировала погрузку, считала количество мешков с порохом. В июне 1982 года на том самом заводе, правда, с другим названием, погибла ее мама.

Окончив школу в Лесном, Елена приехала в Рязань, трудилась в НИИ «Рассвет».

— Молодая, красивая жить да жить... это горе... моя любимая сестренка! — не сдерживала слез ее сестра.

Мама Вячеслава Петрикова рядом с гробом сына.

25 октября гроб с ее телом был буквально завален цветами. Единственная женщина, мама… Шли знакомые и незнакомые люди. Впрочем, так прощались со всеми абсолютно рабочими, без внимания не остался никто.

Гроб Елены Туляковой был завален цветами.

Скажем только, что привезли не всех рабочих. Родные аппаратчиков приготовления смеси 51-летнего Юрия Алпатова и 41-летнего Олега Камнева решили похоронить их отдельно, днем позже. А тело 37-летнего Малика Папазяна так и не нашли…

Изначально появилась информация, что тела всех 17 рабочих найдены, и тело Малика родным не отдали лишь по просьбе судмедэкспертов, но буквально за час до церемонии прощания стало известно, что Малика так и не нашли. Это показали результаты ДНК. Поэтому стоял только стол, венки, цветы и фотография Малика Папазяна.

— Вот Славка, мой сыночек, вот Артем и Малик, — не уставала повторять сухонькая старушка, мама Вячеслава Петрикова, 36-летнего аппаратчика. — Три друга они, подряд лежат, но Малика не нашли, поэтому гроба нет. Малик постоянно за Славкой моим приезжал - на работу, с работы.

Родные Малика Папазяна так и не дождались его тела.

Сам Вячеслав был без семьи – ни жены, ни детей. Добрый, тихий, спокойный парень. Так отзываются о нем друзья. Мама прощалась с сыном, и уже плакать даже не могла.

— Да, это вот Славка мой, это Артем (Шилов – Ред.) и Малик. А Малика тело так и не нашли под завалами. Это три друга – Славик, Артем и Малик…

28 октября Малику должно исполнится 38 лет.

В гробу, несколько необычной формы, обтянутом зеленой тканью лежал Ильдар Камалов. Его тело было обернуто в белый саван, по мусульманской традиции. Похоронят рабочего в Казани, как он сам и хотел, такова была его воля.

Прощаются с Андреем Миловановым.

— Он всегда сам говорил, что хочет в Казани, — говорит сестра. — У нас все родственники там.

У мемориального стенда с именами и фотографиями всех погибших рабочих стояли люди. Трагедия затронула каждого…

— Ох, и Лешка тоже. Да ведь это сосед мой, рядышком жил, — говорил старик, увидев фото Алексея Тебенькова. — Вежливый был, всегда со мной здоровался.

Все 17 погибших так или иначе были известны каждому жителю Лесного. Кто-то с кем-то учился, работал, ездил в командировку. Кто-то к кому-то частенько забегал в магазин, парикмахерскую, или просто жил по-соседству.

Приехали проститься с рабочими губернатор Николай Любимов и глава Рязанской областной Думы Аркадий Фомин. Они выразили самые глубокие соболезнования каждой семье, потерявшей родственников.

Запрос на возмездие

По словам одного из представителей администрации Шиловского района, а на прощании были многие во главе с руководителем Владимиром Луканцовым, на предприятии была очень низкая культура производства, люди приносили порох домой в ботинках, карманах – он был везде, правила промышленной безопасности должным образом не соблюдали.

Сотни человек пришли проститься с погибшими на заводе в Лесном.

— Поэтому в Лесном есть огромный запрос на возмездие, на справедливость. Честно скажу, мы с нетерпением ждем задержаний, только тогда можно снять напряжение в поселке, иначе оно может только нарастать. Что касается территории завода, то она сама по себе опасна. Больше никаких производств там не было, но со старых времен там регулярно находили в трубопроводах гексоген, другие взрывчатые вещества, поэтому, думаю, все это дело надо как-то деактивировать.

Родные и друзья прощаются с Александром Соловьевым.

В ТЕМУ

Семьям погибших во время пожара на заводе в поселке Лесной Шиловского района выделят по 1 млн рублей. Об этом сообщил губернатор Рязанской области Николай Любимов в тот же день, когда произошла трагедия.

— Уже сейчас могу сказать, что семьям погибших будет выделено по 1 миллиону рублей. Семья будет оказана всяческая поддержка.

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