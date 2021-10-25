Жена погибшего на пожаре в поселке Лесном Артема Шилова: Ребята вместе работали, дружили и вместе умерли

17 погибших друг для друга были больше, чем коллеги - они были одной семьей. ФОТО: предоставлено родственниками погибших.

- Он был лучше всех, самый любимый муж и отец… Никогда ни на кого не держал зла, его все животные любили: чужие собаки хвостом виляли, птицы на плечи садились, - с нежностью в обессилевшем голосе говорит Татьяна Шилова.

В пятницу 22 октября жизнь этой семьи навсегда изменилась – в пороховом цеху на территории завода синтетических волокон «Эластик» в поселке Лесном Шиловского района случился страшный пожар, в котором заживо сгорел муж и отец двоих детей Артем Шилов. Для 43-летнего аппаратчика приготовления смеси и еще 16 человек обычная утренняя смена на ООО «Разряд» стала последней.

«Всем коллективом уходили с одного предприятия на другое»

Всего на предприятии трудились 19 человек, но в тот день не все вышли работу – кто-то был в отпуске, кто-то отпросился.

- Все ребята были замечательные, и старшие, и младшие. И даже те, кто недавно пришел, отлично влились в этот дружный коллектив, - рассказывает Татьяна. - Они много лет проработали на заводе «Эластик», все на производстве, во вредных цехах. Они всем коллективом уходили с одного предприятия на другое, дружили, помогали друг другу. И умерли все вместе.

В маленьком поселке, как в большой семье, нет чужих и все готовы прийти на помощь другому.

- Он всегда был готов помогать, - вспоминает вдова об Артеме Шилове. - Ремонтом занимался, кто с телефоном обращался, кто с компьютером приходил к нему, - очень скрупулезно к любому занятию подходил, чтобы на совесть сделать и душа была спокойна.

Упоминая в рассказе коллег своего мужа, Татьяна говорит о каждом так по-доброму и со скорбью, словно и эти люди тоже были ее родственниками. И сейчас только общая поддержка друг друга помогает вмиг осиротевшим женам, родителям, детям вынести эту ужасную трагедию.

«Он везде был в первых рядах»

У Шиловых двое сыновей – старшему 23 года, младшему – 12 лет. По словам Татьяны, дети для отца были равны, любил обоих одинаково, никого не выделял и учил оставаться мужчинами в любой ситуации. Сейчас на плечах этих парней тяжелая ноша – им нужно не только самим справиться с бедой, но и стать сильным и надежным плечом для матери.

- Они же мальчики, стараются не плакать, но я знаю, что на самом деле творится у них внутри. Осознать эту потерю просто невозможно. Они мне говорят: «Мам, папа уехал в командировку».

С Артемом Татьяна прожила больше двадцати лет: как вернулся из армии, так и началась у них любовь. И чувствуется, что женщина все эти годы очень трепетно относилась к своему избраннику и восхищалась им. И теперь, отвечая на вопросы о том, каким был муж, с трудом заставляет себя говорить о нем в прошедшем времени…

- Он везде был в первых рядах, никогда никому не уступал, хоть и работа у них была тяжелая...

Сегодня, 25 октября, тела погибших отдадут родственникам для погребения. По решению семей отпевать всех 17 человек будут вместе и похоронят рядом, чтобы они остались вместе и после смерти. Только Ильдара Камалова родные заберут в Казань – такова была его прижизненная воля.

Сообщение о пожаре в поселке Лесной Шиловского района Рязанской области поступило в дежурную часть регионального управления МЧС 22 октября в 08:22.

По предварительным данным, возгорание произошло в результате технологического процесса в одном из цехов завода синтетических волокон «Эластик». Погибли 16 человек.

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