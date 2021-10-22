Банкрот со взрывчаткой: что известно о заводе «Эластик» под Рязанью, где погибли люди

Выяснили, что известно о заводе «Эластик» под Рязанью, где во время сильного пожара погибли люди. Фото: Александр КАРАВАЕВ

Утром 22 октября в пороховом цеху завода синтетических волокон «Эластик» в поселке Лесном Шиловского района Рязанской области произошел крупный пожар. По предварительным данным, в результате происшествия погибли 16 человек. Кого-то спасатели еще не могут найти.

Что известно о заводе «Эластик» по состоянию на 22 октября 2021 года:

Завод «Эластик» начал работу в 1962 году, и тогда это было по сути градообразующее предприятие. Вокруг него и стал строиться поселок Лесной.

Сначала там выпускали нити эластик и аммонита, а потом создали заливочные комплексы для снаряжения боеприпасов различного назначения, а также втулочно-роликовых комбайновых цепей, перфораторов и кумулятивных зарядов.

Далее производство пошло по нарастающей – боеприпасы «Карантин», «Альфа-8», «Шлейф», «Нокаут», вакуум-выпарные аппараты и варочные котлы. Именно эти работы позволил превратить завод в один из первых снаряжательных предприятий с высоким уровнем механизации производства.

На завод после ЧП никого не пускают. Фото: Александр КАРАВАЕВ

Но 30 октября 2015 года завод признали банкротом, в его отношении начали конкурсное производство. Спустя еще два года деятельность завода полностью приостановили, производство законсервировали, а сотрудников массово уволили.

Если верить официальному сайту, на заводе «Эластик» производят:

- промышленные взрывчатые вещества;

- кумулятивные заряды и перфорационные системы для вскрытия и увеличения отдачи продуктивных пластов в нефтяных, газовых, разведочных скважинах, сейсмических зарядов;

- газогенераторы для подводных лодок.

Оказывают на «Эластике» и услуги: взрывные работы на карьерах и утилизация боеприпасов.

Предприятие отнесено к числу стратегических и находится в ведомственном подчинении Министерства промышленности и торговли России, сообщает «ПроГород».

Отметим, что в настоящее время на территории бывшего завода расположено множество мелких предприятий. По предварительным данным, взрыв произошел в цехе ООО «Разряд».

Сообщение о пожаре в поселке Лесной Шиловского района Рязанской области поступило в дежурную часть регионального управления МЧС 22 октября в 08:22.

По предварительным данным, возгорание произошло в результате технологического процесса в одном из цехов завода синтетических волокон «Эластик». Погибли 16 человек.

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