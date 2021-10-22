Взрыв в пороховом цеху под Рязанью: 16 человек погибли, один госпитализирован

Утром 22 октября на рязанском предприятии прогремел взрыв в пороховом цеху.

22 октября в Рязанской области произошел взрыв на заводе синтетических волокон «Эластик». Прогремел он в цехе по производству пороха, сообщил «КП-Рязань» источник в экстренных службах. Причиной трагедии региональное правительство и МЧС России предварительно называют нарушение технологического процесса.

По состоянию на 09:30 было неофициально известно о гибели семи человек, а к 10:30 - уже о 16 погибших. Это почти все, кто находился на смене в момент ЧП (список фамилий появился в сети). Одного человека госпитализировали. При этом минздрав к 11:40 официально подтверждал 15 летальных исходов.

По данным пресс-службы ГУ МЧС по Рязанской области, на вызов первоначально отправились восемь экипажей – это 24 пожарных. Звонок о случившемся поступил диспетчеру 08:22. Впоследствии к месту происшествия для ликвидации последствий стянулись 171 человек и 47 единиц техники, в том числе от МЧС 95 человек и 20 единиц техники. Также туда направлены две бригады санавиции.

Проходная завода "Эластик". Журналистов внутрь не пускают.

«Площадь пожара устанавливается. Угрозы населению нет. Силы и средства двигаются к месту происшествия. К сожалению есть пострадавшие. Дальнейшая информация уточняется», - предварительно сообщили в МЧС России.

В 09:27 МЧС объявило о локализации пожара, в 09:31 - о ликвидации открытого горения.