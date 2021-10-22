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Происшествия22 октября 2021 11:52

Названы фамилии работников, находившихся на заводе «Эластик» в момент взрыва

Всего рабочая смена состояла из 17 человек
Источник:kp.ru
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)

Смена завода «Эластик», во время работы которой произошел взрыв, состояла из 17 человек. Такие данные приводит Mash, ссылаясь на собственные источники.

Самому младшему из этого списка рабочему 30 лет, а самому старшему - 51 год. Напомним, в 10:30 стало известно о 16 погибших. Одного человека, 48-летнего аппаратчика приготовления смеси Воеводина, госпитализировали.

- Тулякова Е.С. - мастер, 47 лет;

- Воеводин А.В. - аппаратчик приготовления смеси, 48 лет;

- Папазян А.В. - аппаратчик приготовления смеси, 37 лет;

- Петриков В.А. - аппаратчик приготовления смеси, 36 лет;

- Тебеньков А.В. - аппаратчик приготовления смеси, 45 лет;

- Алпатов Ю.Б. - аппаратчик приготовления смеси, 51 год;

- Камнев О.Ю. - аппаратчик приготовления смеси, 41 год;

- Минков А.Н. - аппаратчик приготовления смеси, 42 года;

- Расходчиков И.В. - аппаратчик приготовления смеси, 48 лет;

- Шилов А.С. - аппаратчик приготовления смеси, 43 года;

- Аникин А.В. - транспортировщик, 41 год;

- Камалов И.М. - транспортировщик, 48 лет;

- Курчаков А.И. - транспортировщик, 47 лет;

- Милованов А.В. - транспортировщик, 43 года;

- Соловьев А.А. - транспортировщик, 43 года;

- Сычев М.А. - транспортировщик, 30 лет;

- Белокопытов В.Е. - слесарь по ремонту автомобилей, 50 лет.

Напомним, 22 октября в поселке Лесной Шиловского района произошел взрыв на заводе синтетических волокон «Эластик». Прогремел он в цехе по производству пороха, сообщил «КП-Рязань» источник в экстренных службах. Причиной трагедии МЧС России предварительно называет нарушение технологического процесса.