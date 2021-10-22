Почему 16 рабочих погибли при и взрыве на заводе под Рязанью, ответили власти

На заводе синтетических волокон «Эластик» под Рязанью, где в результате ЧП погибли 16 человек (официально пока 15, одного не нашли), произошел сбой технологического процесса. Такова предварительная версия, озвученная правительством области и МЧС России.

Эпицентром взрыва и последующего пожара стал цех по производству пороха. Летом, а именно в июне, там побывал Ростехнадзор и выявил ряд нарушений.

«Среди них недостаточная организация хранения взрывчатых материалов, на полу имелись просыпи пороха, которые не были убраны в установленном порядке», - сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Не соблюдались нормы и при складировании взрывчатых веществ. Высота штабелей якобы превышала допустимые нормы.

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