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Происшествия22 октября 2021 13:58

СК возбудил уголовное дело по факту взрыва в пороховом цехе в поселке Лесной

На месте работает следственная группа во главе с руководителем регионального Следственного комитета Владимиром Никешкиным
Источник:kp.ru
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Шиловский межрайонный следственный отдел следственного управления СК России по Рязанской области возбудил уголовное дело по факту гибели людей на территории ФГУП «Завод синтетических волокон «Эластик» Шиловского района Рязанской области. Напомним, что утром 22 октября в помещении, используемом ООО «Разряд», произошел взрыв и возгорание. Погибли 17 человек (16 на месте, один скончался в ОКБ), судьба еще одного человека неизвестна. Количество пострадавших уточняется.

Уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

На месте работает следственная группа во главе с руководителем регионального следственного комитета Владимиром Никешкиным.

Рассматриваются различные версии произошедшего. Следователи проверят уровень обеспечения промышленной безопасности на предприятии.

Момент взрыва в цеху под Рязанью, где производили порох
Видео прислал КП-Рязань читателем.

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