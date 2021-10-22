К месту ЧП в Рязанской области вылетел врио министра МЧС России Александр Чуприян

Фото с места ЧП.

Стало известно, что оперативная группа во главе с временно исполняющим обязанности министра МЧС России Александром Чуприяном вылетает к месту ЧП в Рязанской области. После прибытия в поселок Лесной Чуприян и проведет рабочее совещание.

Также сообщается, что в готовность приведены аэромобильные группировки отряда Центроспас – 45 человек и восемь единиц техники, а также Тульского спасательного центра МЧС России – 50 человек и семь единиц техники. Кроме того, при необходимости будет задействована авиация ведомства с медицинскими модулями на борту.

По последним данным, в результате взрыва в цехе по производству пороха (ПГУП «Эластик») погибли девять человек, судьба еще нескольких рабочих остается неизвестной. Открытое горение на территории предприятия ликвидировано.

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