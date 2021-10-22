Открытое горение в цехе по производство пороха в поселке Лесной ликвидировано

В Главном управлении МЧС по Рязанской области прокомментировали последствия взрыва в цехе по производству пороха на предприятии ПГУП «Эластик» в поселке Лесной Шиловского района.

- В пятницу, 22 октября, в 8.22 поступила информация о пожаре в поселке Лесной. По прибытию к месту вызова первых спасательных было обнаружено, что в результате технологического процесса произошло возгорание на территории одного из цехов «Эластик». Площадь пожара устанавливается, угрозы населению нет, - сообщили в пресс-службе.

В 9.27 минут пожар был локализован, в 9.31 ликвидировано открытое горение.

К ликвидации последствий ЧП привлечен 171 человек и 47 единиц техники, в том числе от МЧС 95 человек и 20 единиц техники.

Имеются пострадавшие, дальнейшая информация уточняется.

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