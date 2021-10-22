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Происшествия22 октября 2021 10:38

Жители поселка Лесной о взрыве в цеху по производству пороха узнали из новостей

На улицах и в домах слышно ничего не было
Источник:kp.ru
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Поселок Лесной. 22 октября, 10.15.

Поселок Лесной. 22 октября, 10.15.

Поселок Лесной, где произошел взрыв в цеху по производству пороха, живет своей обычной жизнью. Завод ПГУБ «Эластик» находится в трех километрах от населенного пункта, все цеха защищены обваловкой.

- Самого взрыва я не слышал, о пожаре мне сказали родители, - прокомментировал «Комсомольской правде» один из местных жителей. – А они в свою очередь узнали из новостей. На улицах все спокойно, речи об эвакуации не было.

Напомним, что в результате ЧП погибли сотрудники предприятия – количество жертв уточняется.

Взрыв произошел на заводе в Рязанской области

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Об этом сообщила пресс-служба Главного управление МЧС по Рязанской области (подробности).