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Происшествия22 октября 2021 9:52

Несколько десятков человек тушат пожар в пороховом цехе в поселке Лесной

Возгорание произошло на заводе синтетических волокон «Эластик»
Источник:kp.ru
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Сообщение о пожаре в поселке Лесной Шиловского района Рязанской области поступило в дежурную часть регионального управления МЧС 22 октября в 08:22. На место возгорания тут же выехали восемь пожарных машин и 24 бойца Государственной противопожарной службы.

По предварительным данным, возгорание произошло в результате технологического процесса в одном из цехов завода синтетических волокон «Эластик».

В результате происшествия пять человек погибли, 16 работников осматривают медики. Судьба еще 10 человек неизвестна.

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