Под Рязанью пять человек погибли при взрыве в цехе по производству пороха

В Рязанской области в цеху по производству пороха произошел взрыв. По данным на 09:30 пять человек погибли, 16 работников осматривают медики.
«Судьба еще 10 человек неизвестна», - сообщает Telegram-канал 112.
По неподтвержденным пока данным, нештатная ситуация произошла на заводе синтетических волокон в поселке Лесной (Шиловский район). Подробности уточняются.
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