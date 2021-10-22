Под Рязанью пять человек погибли при взрыве в цехе по производству пороха

В Рязанской области в цеху по производству пороха произошел взрыв. По данным на 09:30 пять человек погибли, 16 работников осматривают медики.

«Судьба еще 10 человек неизвестна», - сообщает Telegram-канал 112.

По неподтвержденным пока данным, нештатная ситуация произошла на заводе синтетических волокон в поселке Лесной (Шиловский район). Подробности уточняются.

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