Сестра погибшего на пожаре в Лесном Ильдара Камалова: Через два года он собирался выйти на пенсию по вредности

Семья была главным источником радости в жизни Ильдара Камалова. ФОТО: предоставлено семьей погибшего

Страшный пожар в пороховом цехе поселка Лесного в Шиловском районе унес жизни 17 человек. 22 октября на территории бывшего завода «Эластик» во время работы утренней смены произошло замыкание, после чего вспыхнул огонь – на записи с внутренних камер видно, что в этот момент по конвейерной ленте ехали мешки, очевидно, наполненные порохом. Спастись не смог никто.

В день трагедии жены вспоминали, что им каждый день приходилось вытряхивать порох из ботинок своих мужчин – он был рассыпан в цеху по всему полу, и пожар был только вопросом времени.

Ильдар Камалов в детстве. ФОТО: предоставлено семьей погибшего

Помогал всем и во всём, что было в его силах

Среди тех, кто вышел на работу в ту роковую смену, 48-летний транспортировщик Ильдар Камалов – спортсмен, гордость родного поселка.

- Мой брат был самый замечательный! – со слезами в голосе говорит Гульнара, сестра Ильдара. – Он был одинаково прекрасным и братом, и отцом, и сыном, другом. Он помогал всем и во всём, что было в его силах. Несмотря на то, что я со своей семьей живу в Казани, мы всегда были очень дружны – то они к нам приезжали, то мы к ним.

Сам Ильдар с детства занимался спортом, а после армии отучился в физкультурном техникуме в Нарофоминске. Уже во взрослом возрасте играл в местной футбольной команде и в Ночной хоккейной лиге за «Лесной». В свободное от работы время любил читать книги – настоящие, бумажные, не из интернета, подчеркивают родные, рассказывая о погибшем.

Ильдар играл в Ночной хоккейной лиге за команду «Лесной». ФОТО: Ночная хоккейная лига

Все мечты Ильдара были связаны с сыном

- По роду занятий Ильдар был взрывником – заводу отдал 27 лет жизни. 12 лет по вредности отработал и через два года должен был выйти на пенсию, - рассказывает сестра. - Еще недавно, в августе, мы поздравляли его с 48-летием… Желали долгих лет…

У него остался сын. Мальчик в этом году окончил школу и поступил в десантное училище – семья, и особенно папа, были очень рады его успехам. Именно с сыном были связаны все мечты Ильдара – он хотел всегда гордиться своим парнем.

У Ильдара Камалова остался сын. Сейчас он учится в Рязанском десантном училище. ФОТО: предоставлено семьей погибшего

Похоронят Ильдара Камалова в Казани, такова была его воля.

- Он всегда сам говорил, что хочет в Казани, - вспоминает сестра. - У нас все родственники там.

25 октября в Рязанской области губернатор Николай Любимов объявил днем траура - будут отменены все развлекательные мероприятия и приспущены государственные флаги.

Сообщение о пожаре в поселке Лесной Шиловского района Рязанской области поступило в дежурную часть регионального управления МЧС 22 октября в 08:22.

По предварительным данным, возгорание произошло в результате технологического процесса в одном из цехов завода синтетических волокон «Эластик». Погибли 16 человек.

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