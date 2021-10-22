День траура по погибшим в Рязанской области 25 октября 2021 года: что отменят

В Рязани 25 октября 2021 года будет день траура по погибшим в поселке Лесной во время взрыва в пороховом цехе. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В понедельник, 25 октября 2021 года, в Рязанской области будет день траура. Об этом уже сообщил губернатор Николай Любимов в своем аккаунте в социальных сетях.

Поводом для траура в Рязани и области послужила страшная трагедия в поселке Лесной Шиловского района Рязанской области, где утром 22 октября взрыв в цеху по производству пороха унес жизни целой группы рабочих.

В тот день на смену заступили 17 человек – 17 местных жителей. При разборе завалов тела 15 человек обнаружили сразу на месте ЧП, еще один рабочий скончался в рязанской ОКБ, но судьба еще одного мужчины лишь формально остается невыясненной. По всей видимости, погиб и он…

Что отменят в Рязани и области в день траура:

- в Рязани и Рязанской области в день траура 25 октября отменят все развлекательные мероприятия;

- по всей Рязанской области, на зданиях исполнительных органов власти – городов, поселков и районов - приспустят государственный флаги;

- в сетке вещания региональных телеканалов и радиостанций в день траура внесут соответствующие изменения, то есть, уберут развлекательные программы.

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