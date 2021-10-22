Губернатор Николай Любимов объявил 25 октября днем траура в Рязанской области

25 октября будет объявлен днем траура в Рязанской области. О таком решении сообщил губернатор Николай Любимов через личную страницу.

По всей области будут приспущены государственный флаги. Также губернатор потребовал отменить все развлекательные мероприятия и, соответственно, скорректировать сетки вещания региональных телеканалов и радиостанций.

Поводом для траура послужила трагедия в поселке Лесной Шиловского района. 22 октября взрыв в цеху по производству пороха унес жизни целой группы рабочих. На смене было 17 человек. Тела 15 из них обнаружили на месте ЧП, один скончался в ОКБ после эвакуации на вертолете, судьба еще одного формально остается невыясненной.

Кроме того, губернатор поручил выделить семьям погибших по 1 млн рублей.

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