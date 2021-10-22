Взрыв в поселке Лесной Рязанской области 22 октября 2021 года: что известно о пожаре в пороховом цеху

Взрыв в поселке Лесной Рязанской области с последующим возгоранием произошел 22 октября 2021 года.

Утром 22 октября 2021 года в поселке Лесной Шиловского района Рязанской области произошел взрыв с последующим возгоранием. По предварительным данным, горел пороховой цех на территории завода-банкрота «Эластик». Взрыв, а потом пожар произошли в помещении некоего ООО «Разряд». Рассказываем, что произошло 22 октября 2021 года в поселке Лесной Рязанской области во время пожара.

В результате ЧП на месте погибли 16 человек, еще один скончался в рязанской областной клинической больнице. Известен список сотрудников, кто работал в ту смену.

К месту происшествия выдвинулась десятки бойцов МЧС, а также медики, представители полиции, ФСБ и Следственного комитета. Последние и возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

На месте происшествия продолжает работать следственная группа во главе с руководителем СУ СК России по Рязанской области генерал-лейтенантом Владимиром Никешкиным.

Прилетел в Лесной и врио главы МЧС России Александр Чуприян. Сначала вертолет с генерал-полковником внутренней службы несколько раз облетел территорию предприятия, а потом приземлился (видео).

В настоящее время вход на завод – ворота и проходную - оцепила полиция, никого не впускают, кроме медиков и представителей различных силовых структур. Сейчас их много, как никогда. А всех людей, которые выходят с завода, полиция предупреждает жестами, мол, молчите, ничего не говорите журналистам.

К 22 октября 14:00 озвучена официально одна версия возникновения взрыва с последующим пожаром в поселке Лесной - во время технологического процесса произошел сбой.

Сам завод «Эластик» уже давно объявлен банкротом, на его территории работают множество предприятий, которые изготавливают в том числе и взрывчатые вещества.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!