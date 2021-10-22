Появилось видео прилета врио главы МЧС России на место пожара под Рязанью. Фото: Александр КАРАВАЕВ

Временно исполняющий обязанности главы МЧС России Александр Чуприян 22 октября прибыл в поселок Лесной Шиловского района Рязанской области, где при взрыве с последующим мощным пожаром погибли, по предварительным данным, 16 человек.

Сначала вертолет с врио главы облетел несколько раз территорию бывшего завода «Эластик», где в пороховом цеху ООО «Разряд» и произошел пожар.

Ликвидируют последствия ЧП более сотни человек и более 20 единиц техники. Кинологи с собаками продолжают искать людей.

Сообщение о пожаре в поселке Лесной Шиловского района Рязанской области поступило в дежурную часть регионального управления МЧС 22 октября в 08:22.

По предварительным данным, возгорание произошло в результате технологического процесса в одном из цехов завода синтетических волокон «Эластик». Погибли 16 человек.

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