Умер 17-й работник взорвавшегося под Рязанью порохового цеха

В Областной клинической больнице в Рязани скончался пострадавший при взрыве цеха по производству пороха. Это был единственный работник цеха, за жизнь которого еще боролись врачи. Остальные 16 человек, заступивших с ним в одну смену, погибли на месте трагедии.

«Специалистами ОКБ проведены все необходимые мероприятия, однако травмы оказались несовместимыми с жизнью», - сообщили в оперативной группе при правительстве Рязанской области.

Напомним, производство, расположенное на территории завода «Эластик» в Шиловском районе, взлетело на воздух утром 22 октября. «КП-Рязань» публиковала видео с моментом взрыва. По предварительной информации, причиной ужасного ЧП стал сбой технологического процесса на площадке ООО «Разряд».

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