Единственного выжившего при взрыве на заводе под Рязанью доставили в ОКБ

В Рязань, в Областную клиническую больницу, госпитализировали единственного выжившего при взрыве на заводе в поселке Лесной. У мужчины ожоги 80% поверхности тела. Его состояние врачи оценивают как крайне тяжелое, сообщили в оперативной группе при региональном правительстве.

Пострадавшего эвакуировали на вертолете санавиации центра медицины катастроф. Специалисты ОКБ предпринимают все необходимое, чтобы спасти ему жизнь.

Для помощи семьям погибших и жителям поселка развернут штаб на улице Школьной, дом 9. Там с людьми работают психологи и социальные работники. Телефон: 8(4913)637969.

Трагедия, унесшая жизни 16 человек, случилась 22 октября на территории завода «Эластик». Взрыв произошел в цеху по производству пороха ООО «Разряд», по предварительной информации, в результате «сбоя технологического процесса».