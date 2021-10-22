«У меня там племянник работал… Жена бьется в истерике»: в пороховом цеху под Рязанью ищут людей

Многие шиловцы не могут узнать о судьбе своих родственников. Фото: Александр КАРАВАЕВ

Утром 22 октября в одном из цехов завода синтетических волокон «Эластик» произошел сильнейший пожар. По предварительным данным, горел пороховой цех. В результате возгорания погибли 16 человек. Отметим, что эта цифра постоянно меняется, официальной информации из соответствующих ведомств никто не дает.

В настоящее время вход на завод оцепила полиция, никого не впускают, кроме медиков и представителей различных силовых структур. Сейчас их много, как никогда.

— Всех людей, которые выходят с завода, полиция предупреждает жестами, мол, молчите, ничего не говорите, — сообщает корреспондент «КП-Рязань» Александр Караваев.

К проходной предприятия постепенно подходят люди. Многие ничего не знают о судьбе своих родственников.

— У меня там племянник работал грузчиком. Его жена бьется в истерике. Никто не знает, что с ним – жив, травмирован… Надеемся, что жив, конечно, — на взводе говорит один из местных жителей.

Отметим, что поселок Лесной, где произошел взрыв в цеху по производству пороха, живет своей обычной жизнью. Завод ПГУБ «Эластик» находится в трех километрах от населенного пункта, все цеха защищены обваловкой. А ЧП многие узнали из СМИ (читать подробнее).

Сообщение о пожаре в поселке Лесной Шиловского района Рязанской области поступило в дежурную часть регионального управления МЧС 22 октября в 08:22.

По предварительным данным, возгорание произошло в результате технологического процесса в одном из цехов завода синтетических волокон «Эластик». Погибли 16 человек.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Появились фотографии с места пожара в пороховом цеху под Рязанью

В результате возгорания в поселке Лесной Шиловского района погибли 16 человек (подробнее).

Делом о пожаре в пороховом цеху под Рязанью могут заняться военные следователи

В настоящее время выясняется, на чьей территории произошло возгорание – военных или гражданских (подробнее).

К месту ЧП в Рязанской области вылетел врио министра МЧС России Александр Чуприян

В готовность приведены аэромобильные группировки отряда Центроспас (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!